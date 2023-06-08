أخبار التعليم | البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية.. الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



10 يونيو.. تربية رياضية بنين الهرم تبدأ امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ يوم 10 يونيو وتستمر حتي يوم 24 يونيو ٢٠٢٣.

تفاصيل التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية بـالأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، عن طريق "الندب الكلي".



اليوم.. انطلاق دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار بعين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس اليوم 6 يوليو 2023 دورة إعداد المدربين TOT و تصميم الحقيبة التدريبية والتي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب الدفعة يقدمها نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.



المكتبة المركزية الجديدة جامعة القاهرة تعلن عن تقديم خدماتها للطلاب.. تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة ، أن المكتبة المركزية الجديدة تقدم خدماتها للطلبة من داخل الجامعة أو خارجها .



البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 8 يونيو، للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، التي تم إنشائه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين.



الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.