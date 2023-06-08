عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية.. الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

10 يونيو.. تربية رياضية بنين الهرم تبدأ امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣  يوم 10 يونيو وتستمر حتي يوم 24 يونيو ٢٠٢٣.

تفاصيل التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية بـالأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، عن طريق "الندب الكلي".
 

اليوم.. انطلاق دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار بعين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس اليوم 6 يوليو 2023  دورة إعداد المدربين   TOT و تصميم الحقيبة التدريبية والتي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع  العربية للاستشارات التربوية والتدريب  الدفعة يقدمها نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.
 

المكتبة المركزية الجديدة جامعة القاهرة تعلن عن تقديم خدماتها للطلاب.. تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة ، أن المكتبة المركزية الجديدة تقدم خدماتها للطلبة من داخل الجامعة أو خارجها . 
 

البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 8 يونيو،  للحديث عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، التي تم إنشائه بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين.

الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023
أعلنت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كلية التربية الرياضية جامعة حلوان أمتحانات نهاية العام الوظائف التنفيذية بـالأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات الندب الكلي انطلاق دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس جامعة القاهرة المكتبة المركزية الجديدة المعهد القومي للبحوث الفلكية محطة رصد الاقمار الصناعية جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

مشروعات تخرج «إعلام الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر» نموذج لصحافة احترافية بقالب حديث

المجلس الثقافي البريطاني يعقد مؤتمر المدارس الشريكة لتمكين القيادات التعليمية على التطوير

حقوق القاهرة توجه رسالة طمأنة لطلاب الفرقة الرابعة بشأن امتحان القانون التجاري

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ