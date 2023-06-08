اليوم.. انطلاق دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار بعين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس اليوم 6 يوليو 2023 دورة إعداد المدربين TOT و تصميم الحقيبة التدريبية والتي ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب الدفعة يقدمها نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.



وأوضح مركز تعليم الكبار رسوم الدورتين:

للمصريين (2200 جنيه); (1900 جنيه) رسوم الدورتين ؛ و(300) رسوم فتح ملف للعربية للاستشارات التربوية، ولغير المصريين (4100 جنيه)؛ بواقع (3800جنيه) رسوم الدورتين؛ و ( 300 جنيه) رسوم فتح ملف للعربية للاستشارات التربوية .. الرسوم شاملة 4 شهادات باللغتين العربية والإنجليزية للدورتين.



وكشف مركز تعليم الكبار المميزات التي يحصل عليها المتدرب:



1) يحصل المتدرب على 4 شهادات باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة من جامعة عين شمس، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، ومن العربية للاستشارات التربوية والتدريب باجتياز الدورتين بنجاح.

دورة TOT بعدد ساعات (60 ساعة تدريبية) شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

دورة تصميم الحقائب التدريبية: بعدد ساعات (21ساعة)، شاملة التطبيقات.

?2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.

?3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب تفيده في بداية حياته العملية كمدرب، وكمصمم حقائب تدريبية.

4) يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.

5) امكانيه اقامة حفلة تخرج مجانية للمتدربين بأكبر قاعات المؤتمرات..

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محتوى الدورة:

ـالدورة أربعة مستويات، (9) أيام (أونلاين) لمدة ثلاثة أسابيع ، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.

المستوى الأول:

- مفهوم التدريب وعناصره

- مجالات التدريب

-صياغة الأهداف التدريبية

- تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية.

- أنماط المتدربين المختلفة وأساليب التعامل معهم.

- بيئة التدريب الفعالة

المستوى الثاني:

- إستراتيجيات وأساليب التدريب الفعالة.

-مهارات وإستراتيجيات التدريب الإلكتروني.

- مهارات المدرب المتميز.

- تصميم الأنشطة التدريبية.

-الألعاب التدريبية.

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المستوى الثالث:

- الإتيكيت الحركي و المظهر للمدرب وتشكيل الانطباعات.

-التلوين الصوتي للمدرب.

- مهارات أساسية في العروض التقديمية وبرنامج الباوربوينت

- تخطيط وتقويم البرامج التدريبية.

- التسويق الإلكتروني للمدرب.

- عروض تطبيقية للمتدربين.

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المستوى الرابع :

- مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها.

- أنواع الحقائب التدريبية.

- مكونات الحقيبة التدريبية.

- معايير جودة تصميم الحقيبة التدريبية.

- تصميم نموذج لحقيبة تدريبية.

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✅ شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة:

- صورة من الرقم القومي أو جواز السفر

- صورة من شهادة المؤهل الجامعي

"المؤهل الجامعي" شرط للالتحاق بالدورة

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✅ مواعيد الدورة:

الدورة "9" أيام "أونلاين" عبر تطبيق زووم Zoom من 6 الى 22 يوليو 2023 .. من السابعة حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع بمشيئة الله تعالى.

🫵العدد محدود ... والحضور بأسبقية الحجز

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✅ لتحويل الرسوم من داخل مصر

للمصريين يتم تحويل مبلغ ( 2250 جنيهًا) على:

- رقم فودافون كاش التالي: 01011828409

✅ لتحويل الرسوم من خارج مصر:

التواصل معنا لإرسال رقم الحساب البنكي.

✅ 📞 للحجز والاستعلام (موبايل أو واتساب):

(002) 01000395272

(002) 01094447127

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ان كنت مهتم اشترك في جروب الدورة واتساب عبر الرابط التالي:

https://chat.whatsapp.com/FArUX4lToH7CPdnBQkNYL7

✍️للتسجيل فعلياً في الدورة على الرابط:

https://forms.gle/zCh32q7btFCRfVdr7