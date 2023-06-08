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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية بـالأعلى للجامعات

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف التنفيذية الشاغرة بإداراته المختلفة عن طريق الندب الكلي للعاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، عن طريق "الندب الكلي".

وأوضحت ان التقديم عن طريق  الرابط التالي

https://forms.office.com/r/Z14vUHymCq
 

وكان قد التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلي مبادرة "حياة كريمة"، بحضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

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في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، التي تتضمن العديد من المحاور التي تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، من خلال تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والزراعية؛ بما يسهم في التصدي لكافة المشكلات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه كل إقليم جغرافي في مصر.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حياة كريمة المجلس الاعلى للجامعات

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