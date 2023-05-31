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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تلتقي بالحاصلة على جائزة خليفة التربوية لدورتها 16

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

واصل مكتب جوائز  جامعة عين شمس اجتماعاته، وعقد اجتماعه السابع والثلاثين للحاصلين على جوائز مرموقة وكذلك الرواد، والذي عقد  بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 30 مايو 2023، انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها الرواد والمتميزين في شتى المجالات، والاستفادة من الخبرة العملية للحاصلين على الجوائز المرموقة ، وذلك  تحت إشراف كل من د. إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، أ. د. علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.


واستضاف مكتب الجوائز  الدكتورة مها نصر أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بالجامعة  والحاصلة على جائزة  خليفة التربوية لدورتها 16 على مستوى الوطن العربي-فئة الأستاذ الجامعي المتميز للعام 2023  والتى أشارت في حديثها الى رحلة التميز التى مرت بها والتى تخللها الصبر والجد والمثابرة وتحديد الهدف والرؤية الثاقبة والتنظيم الدقيق للوقت  والتى مكنها من الحصول على العديد من الجوائز المرموقة  منها جائزة الدولة التشجيعية للعلوم التكنولوجيا المتقدمة التي تخدم العلوم الطبية عام 2017, جائزة شوقي الحداد للأورام السرطانية عام 2018, جائزة عبادة الدولية للباحثين المتميزين تحت 40 سنة عام 2019, جائزة كومستيك لأفضل بحث علمي في العلوم البيولوجية عام 2018 , جائزة كوامي نكروماه للتميز العلمي في مجال علوم الحياة علي مستوي شمال افريقيا  عام 2019 و جائزة اكديما لأفضل بحث تطبيقي عام 2018 ونوط الامتياز من الدرجة الاولي عام 2020. وقد قامت بنشر أكثر من  100 بحث دولي, كما تم تكريمها لحصولها علي  زمالة اينشتاين القادم من قبل رئيس دولة رواندا. ومن الجدير بالذكر أيضا إدراج  ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقا لتصنيف جامعة  ستانفورد للثلاث اعوام الاخيرة  وتم اختيار لعضوية المجلس البحثي للجامعة.

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كما أكدت على الدور البارز لجامعة عين شمس في دعم الأبحاث العلمية ومكافآت النشر الدولي وشكرت حرص إدارة الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتينى والسادة النواب  على تقديم كافة أنواع الدعم والتيسير ودعم المشاركة في المؤتمرات، ووجهت  رسالة لشباب الجامعة من الباحثين بأهمية  التطوير الذاتي والتعاون مع الجهات العلمية وضرورة تحديد الأهداف بدقة والعمل الدائم على التميز والريادة في مجالات التخصص  والاستمرار في التعلم والتواصل  في البحث العلمي مع الأساتذة المتخصصين وعمل المزيد من الجهد للتمكن  من تحقيق الذات والحصول على الجوائز المرموقة. والعمل على تحقيق الحلم المصري  للشباب وقضايا المجتمع مع ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية والعمل على رفعة وريادة جامعتنا العريقة.

 جامعة عين شمس
 جامعة عين شمس
 جامعة عين شمس
 جامعة عين شمس

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