الشروط العامة للتقدم لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السادسة لعام 2023، المقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي دعما وتشجيعا منه للباحثين المتميزين وتقديرا لدورهم في خدمة العلم والمجتمع، وإسهامهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

علما بأن أن الجائزة تتضمن 3 مجالات وهي على النحو التالي:

مجال العلوم الطبية.

مجال العلوم الزراعية والأمن الغذائي.

مجال العلوم الهندسية التطبيقية.

وتبلغ قيمة جائزة محمد ربيع فى مجال العلوم الطبية مائة وخمسون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير.

تبلغ قيمة جائزة محمد ربيع فى العلوم الزراعية والأمن الغذائي مائة وخمسون ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

بينما تبلغ قيمة جائزة محمد ربيع في العلوم الهندسية التطبيقية مائة ألف جنيها مصريا وشهادة تقدير

للتعرف على الشروط العامة للترشح وكافة التفاصيل

ضرورة زيارة موقع الجائزة

www.rabieaward.com

علما بأن آخر موعد للتقدم 18 أغسطس 2023.

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]

https://www.asu.edu.eg/ar/6377/news/

وكان قد استقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما تم تقديم نبذة عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، الذي يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف من زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من مقتنيات الجامعة.