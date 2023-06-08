نائب محافظ قنا يسلم عددا من المشروعات التنموية والأجهزة التعويضية بدشنا

سلم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، عدد من المشروعات التنموية والأجهزة التعويضية بمركز دشنا ، ضمن مشروع التنمية الشاملة الممول من مؤسسة بنك مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ويستهدف ١٧ قرية من قرى المركز.

جاء ذلك بحضور هناء البورينى، مدير مؤسسة بنك مصر للتنمية، و هبه حسين، مديرة برامج المؤسسة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و أحمد محمد، مدير مؤسسة صناع الحياة بقنا.



جرى تسليم ١٠ تروسيكل للشباب المستحقين، و ٢٠ مشروع متنوع متناهي الصغر" بقالة - أعلاف - أدوات منزلية - قطع غيار ، ملابس"، و ٦ ماكينات حياكة للفتيات والسيدات المستحقات، كما تم تسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الهمم شملت" ١١ كرسى متحرك - ٢٠ سماعة طبية".

كما جرى تسليم بروتوكولات تعاون لـ ٥ جمعيات اهلية لصيانة الحضانات التابعة لها ويشمل البروتوكول عمل صيانة لمبني الحضانة، وتأثيث الحضانة، وتدريب الميسرات.

يُذكر أن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا ، يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً، على أن يستفيد من المشروع ٣٠% من السيدات على الأقل، وذلك من خلال تنفيذ ٣٥٠ مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا ، و تدريب ٣٥٠ مستفيد على ريادة الأعمال، و تدريب ١٢٠ شاب وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالى ٧٠ شنطة، بالإضافة إلى تسليم ٢٠٠ منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة، و تقديم خدمات لـ ٥٠ مواطن من ذوى الإعاقة، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوى.