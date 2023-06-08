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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية: التعامل مع نهر النيل على أنه قضية خلاف أمر مرفوض

سد النهضة
سد النهضة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الأمن العربي والأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.


وأضاف أبو زيد خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، بالنسبة للعلاقات مع أثيوبيا فالمشروع الخاص بسد النهضة سبب بعض التوترات ومازال.

إدراك وإرادة 


وتابع المتحدث بإسم وزارة الخارجية، نأمل أن يكون هناك إدراك وإرادة من الجانب الأثيوبى للوصول إلى اتفاق شامل وقانونى بشأن سد النهضة.

واكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أن الوصول إلى اتفاق شامل وقانونى يفتح مجالات أوسع لتحقيق المصالح المشتركة والتنمية. 

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الخارجية، التعامل مع قضية نهر النيل على أنه قضية خلاف أمرا مرفوض وغير طبيعى، النهر كام هو الحال فى العديد من الدول هو مدخل لربط المصالح المشتركة، لافتا إلى أن بعض الدول الخارجية تشعر دول حوض النيل أن مصر تستأثر لنفسها نهر النيل 

الأمن القومي الامن القومى المصرى الأمن العربى الجانب الاثيوبى السد الاثيوبي السفير أحمد أبو زيد

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