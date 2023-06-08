علي الدين هلال: سعيد بجائزة النيل بعد مشوار استمر لـ 50عاما|فيديو

استضاف برنامج"من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني.

علي الدين هلال:رشحت لجائزة النيل منذ عامين

وقال الدكتور علي الدين هلال خلال حواره، أن أول مقالاته في جريدة الأهرام كانت عام 1973 ولم ينقطع عن الكتابة من وقتها، معربًا عن سعادته بحصول على جائزة النيل بعد مشوار استمر على مدار 50 عاما.

علي الدين هلال:الجوائز "قسمة ونصيب"



وواصل علي الدين هلال:"رشحت لجائزة النيل منذ عامين.. وسعيد بفوزي هذا العام والجوائز "قسمة ونصيب".. وشعرت بالتقدير بعد الفوز بجائزة النيل".