فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

التين المجفف أو القطين كما يُسمى في بعض البلدان هو شكل ثمرة التين بعد تعرضها للتجفيف، حيث يتم تجفيف التين بطريقة سهلة للغاية من خلال تركه في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، أو عن طريق تبخيره على الفور من خلال أكسيد الكبريت مع تقسيم الثمرة إلى نصفين، وهكذا يصبح لدينا تين مجفف.

يحتوي التين المجفف على الكثير من الفوائد، فهو ليس مجرد فاكهة لذيذة وحسب؛ بل له كثير من المنافع الصحيّة للجسم أيضاً، لذا نقدم لك في هذا المقال على فوائد التين المجفف وفقا لموقع هيلثى..

فوائد التين المجفف

يمتاز التين المجفف بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. ومن فوائد التين المجفف أنه:

يسيطر على ضغط الدم

يعد من فوائد التين المجفف أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم. حيث يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في جسم الإنسان، خاصةً عند تناول كمية عالية من الصوديوم.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي التين المجفف على كميات جيدة من الألياف، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، والذي يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة

من أهم فوائد التين المجفف أنه يزود الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، والتي قد يتسبب نقصها في حدوث التهابات والإصابة بأمراض مزمنة، وبالتالي تساعد هذه العناصر الموجودة في التين المجفف في الوقاية من هذه الأمراض.

يحافظ على كثافة العظام

يحتوي التين المجفف على كميات جيدة من العناصر الغذائية التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام وتحافظ على كثافتها، مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

يعتني بالبشرة ويحسن من مظهرها

للتين المجفف فوائد للبشرة أيضًا حيث أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين أ، وهي عناصر غذائية مهمة تساعد على منح البشرة مظهر رائع وتقلل من فرص ظهور علامات تقدم السن.

يحمي الأعصاب والعضلات

من فوائد التين المجفف أنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها الحيوية ويساهم في عملية انقباض العضلات.

يساعد على خسارة الوزن

تناول التين المجفف بكميات معتدلة يساعد على خسارة الوزن، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع. كما أن مذاقه الحلو يجعله خياراً صحيًا بسعرات حرارية أقل من السكريات.

مصدر جيد للحديد

يساهم التين المجفف في إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومي من الحديد، حيث يحتوي كل 100 غرام من التين المجفف على 2.03 مليغرام من الحديد.

مقاوم طبيعي لمرض السكري

على الرغم من احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلا أنه يساهم في مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب احتوائه على عناصر عديدة تقلل من ارتفاع السكر في الدم مثل فيتامين هـ، بالإضافة إلى الألياف.

