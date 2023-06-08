عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

صدى البلد

التين المجفف أو القطين كما يُسمى في بعض البلدان هو شكل ثمرة التين بعد تعرضها للتجفيف، حيث يتم تجفيف التين بطريقة سهلة للغاية من خلال تركه في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، أو عن طريق تبخيره على الفور من خلال أكسيد الكبريت مع تقسيم الثمرة إلى نصفين، وهكذا يصبح لدينا تين مجفف.

يحتوي التين المجفف على الكثير من الفوائد، فهو ليس مجرد فاكهة لذيذة وحسب؛ بل له كثير من المنافع الصحيّة للجسم أيضاً، لذا نقدم لك  في هذا المقال  على فوائد التين المجفف وفقا لموقع هيلثى..

فوائد التين المجفف
يمتاز التين المجفف بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. ومن فوائد التين المجفف أنه:

يسيطر على ضغط الدم
يعد من فوائد التين المجفف أنه يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم. حيث يساعد البوتاسيوم الموجود في التين المجفف على الحفاظ على توازن الأملاح في جسم الإنسان، خاصةً عند تناول كمية عالية من الصوديوم.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي
يحتوي التين المجفف على كميات جيدة من الألياف، إلى جانب احتوائه على عناصر غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، والذي يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة
من أهم فوائد التين المجفف أنه يزود الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، والتي قد يتسبب نقصها في حدوث التهابات والإصابة بأمراض مزمنة، وبالتالي تساعد هذه العناصر الموجودة في التين المجفف في الوقاية من هذه الأمراض.

يحافظ على كثافة العظام
يحتوي التين المجفف على كميات جيدة من العناصر الغذائية التي تساعد بشكل كبير على تقوية العظام وتحافظ على كثافتها، مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

يعتني بالبشرة ويحسن من مظهرها
للتين المجفف فوائد للبشرة أيضًا حيث أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين هـ وفيتامين أ، وهي عناصر غذائية مهمة تساعد على منح البشرة مظهر رائع وتقلل من فرص ظهور علامات تقدم السن.

يحمي الأعصاب والعضلات
من فوائد التين المجفف أنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها الحيوية ويساهم في عملية انقباض العضلات.

يساعد على خسارة الوزن
تناول التين المجفف بكميات معتدلة يساعد على خسارة الوزن، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع. كما أن مذاقه الحلو يجعله خياراً صحيًا بسعرات حرارية أقل من السكريات.

مصدر جيد للحديد
يساهم التين المجفف في إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجته اليومي من الحديد، حيث يحتوي كل 100 غرام من التين المجفف على 2.03 مليغرام من الحديد.

مقاوم طبيعي لمرض السكري
على الرغم من احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلا أنه يساهم في مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب احتوائه على عناصر عديدة تقلل من ارتفاع السكر في الدم مثل فيتامين هـ، بالإضافة إلى الألياف.
 

التين المجفف الشعور بالشبع الفوائد الصحية تجفيف التين فوائد التين المجفف فوائد التين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

رد فعل غاضب من كولر على حزن لاعبي الأهلي بعد لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة: لاعب في قائمة المنتخب إيجابي منشطات

قرار حكومي عاجل بشأن 9 ملايين لاجئ مقيمين بمصر.. إيه الحكاية

موضوعات متعلقة

أهمها طرد البلغم.. فوائد مذهلة لتناول الليمون

علامات تكشف عن السمك الفاسد.. احذرها

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جذور الكرفس؟

بأدوات من المنزل.. طرق علاج حساسيّة الأسنان

بفستان أوف شولدر.. أول صور من حفل زفاف نجل أحمد شيبه |شاهد

بسبب الشراب الأخضر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة|شاهد

بعد بكاء والدها فى ليلة الحنة.. 10 صور لـ ابنة عاصى الحلانى تثير الجدل

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

توقيع عقد إصدار أول ترخيص في مصر لنقل الركاب باستخدام التطبيقات التكنولوجية 

عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يونيو 2023

الزمالك يفتح الباب أمام عودة طارق حامد في الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

تناول 15 حبة ترمس كل يوم.. ولن تتوقع ما سيحدث

أغرب 10 معتقدات عند الفراعنة.. رقم 6 ستبهرك

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ