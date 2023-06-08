الزمالك يفتح الباب أمام عودة طارق حامد في الموسم المقبل

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك تفكير كبير داخل نادي الزمالك بشأن إمكانية استعادة طارق حامد في الموسم المقبل، حال رحيله عن نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من الوارد عودة طارق حامد في الموسم الجديد وهو لاعب كبير بغض النظر عما أثير عن رحيله".

وأضاف: "الزمالك فتح الباب أمام عودة طارق حامد، وتم الحديث مع وكيله الذي أبلغ مسئولي الزمالك بوجود عدة عروض للاعب في السعودية أيضا، والأولوية هي اكمال مسيرته الاحترافية".

وكان طارق حامد قد انضم لاتحاد جدة في بدلية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.