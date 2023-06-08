التصريح بدفن نجار مسلح توفي بعد سقوطه من الطابق الرابع في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة نجار مسلح لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله فى أحد المنازل بشبين القناطر، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام يفيد بوصول المدعو "ع. ز"، 35 سنة، نجار مسلح، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وبسؤال أهله أفادوا بأن المتوفى يعمل نجارا مسلحا، وكان فى عمله بأحد المنازل وسقط من الطابق الرابع فى منور المنزل محل العمل.

وتم نقله لمستشفى شبين القناطر فى محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.