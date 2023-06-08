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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الشباب المصري يختتم برنامج تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي

صدى البلد

اختتم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برنامج “تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي”، والذي أقامته وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية لقيادات الوزارة من القطاعات المختلفة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالعمل على تعزيز ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال حقوق الإنسان في إطار تفعيل المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وصرح الدكتور محمد ممدوح بأن الجهود المبذولة حالياً في جميع القطاعات لإرساء وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان هي جهود مخلصة هدفها الرئيسي هو بناء جمهورية جديدة قائمة على حق كل مواطن في العيش الكريم، حيث شرفت على مدار يومين بتدريب وتأهيل نخبة من قيادات العاملين بالوزارة على ماهية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والجهود المبذولة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة، وكيف يمكن أن يسهم تدريب العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية على مفاهيم حقوق الإنسان في إطار المحور الرابع من محاور الاستراتيجية في تعزيز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة لضرورة العمل على توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الواردة في الاستراتيجية، وعلى رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام.

وأكد ممدوح أن البرنامج الذي تم تنفيذه من خلال وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية برئاسة الدكتورة داليا فؤاد، هو البرنامج الثاني الذي يتم عقده خلال أقل من شهر لقيادات الوزارة في دلالة واضحة على وجود إرادة حقيقية من جانب الوزارة بضرورة تعزيز قدرات العاملين ونشر الوعي بأهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع قطاعات الوزارة، والتي تعد من أهم الوزارات المعنية بالحقوق الاقتصادية للمواطن المصري.
 

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