من غير نمر .. مصرع صغير أجنبي دهسته دراجة نارية بالشروق

القي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد دراجة نارية لإصطدامه بطفل يحمل جنسية إحدى الدول ، مما أدى إلى وفاته بالشروق .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة طفل "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال وسؤال والده يعمل مهندس ميكانيكا يحمل جنسية ذات الدولة مقيم بذات العنوان ، قرر بأنه حال تواجد نجله بجانب السيارة خاصتهم أمام العقار سكنهما فى إنتظاره ، إصطدمت به "دراجة نارية مجهولة " ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات" وقائدها وتبين أنه طالب مقيم بدائرة القسم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وبسؤال والد المتسبب أيد ما سبق وأضاف بقيام نجله بقيادة الدراجة النارية خاصته دون علمه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.