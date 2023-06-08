عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة الاستثمار بين 40 و60%

خلال كلمته بقمة الكوميسا.. رئيس كينيا يطالب الجميع بالعمل لتحقيق الأفضل للقارة|فيديو

وليام روتو رئيس كينيا
وليام روتو رئيس كينيا

أكد وليام روتو رئيس كينيا، أنه يقدم الشكر لـ الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

السيسي: التجارة البنية لدول الكوميسا 13 مليار دولار فى 2022

txt

السيسي بقمة الكوميسا: مصر اهتمت بالاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات| فيديو

 وأضاف، خلال كلمته بـ انعقاد قمة كوميسا الـ 22 التى تستضيفها زامبيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا تسببت فى أزمة صعبة لجميع الشعوب، وأن بلاده تعمل بالتعاون، من أجل الانتعاش الصحي، ويتم التعاون مع جميع دول القارة.

وأشار إلى أنه يجب استغلال الفرص الموجودة فى القارة من أجل الاستثمار فى البنية التحتية، ويكون هناك تقدم، ويكون كذلك هناك مجتمع صديق لـ البيئة، بالإضافة إلى أن يكون هناك تحسين لـ مصادر الطاقة بالقارة.

ولفت إلى أن كينيا بذلت الكثير من الجهود مع الكثير من الدول، من أجل تحسين مصادر الطاقة، وتمني بحلول عام 2050 يكون هناك صناعات لا تخلق كربون.

وطالب من الجميع بالقارة أن يتعاون من أجل تحقيق الأفضل لـ القارة، وأن يكون هناك زيادة الاستثمار بين 40 لـ 60%، ويكون هناك تجارة أفريقيا، وأن نوحد الصفوف، ونلغي جميع الحدود بيننا، ونخلق إفريقيا منطقة حرة للتجارة. 

 

قمة كوميسا كوميسا السيسي جائحة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد ضابط شرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

بيان رسمي وتحرك عاجل.. حكاية أكلة سمك بـ 6 آلاف جنيه في الإسكندرية

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار الشاي في الأسواق

ترشيحاتنا

لمناقشة أزمة أوكرانيا والناتو.. بايدن يستقبل سوناك اليوم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي.. ماذا يعني إطلاق مؤشر خاص بالجنيه؟

زرت الأهرامات.. رئيس كينيا يوجّه رسالة لـ مواطني القارة بشأن السياحة |فيديو

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل في مدينة 15 مايو

تحت رعاية الرئيس.. شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة الخارجية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ