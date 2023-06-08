خلال كلمته بقمة الكوميسا.. رئيس كينيا يطالب الجميع بالعمل لتحقيق الأفضل للقارة|فيديو

زيادة الاستثمار بين 40 و60%

أكد وليام روتو رئيس كينيا، أنه يقدم الشكر لـ الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال كلمته بـ انعقاد قمة كوميسا الـ 22 التى تستضيفها زامبيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جائحة كورونا تسببت فى أزمة صعبة لجميع الشعوب، وأن بلاده تعمل بالتعاون، من أجل الانتعاش الصحي، ويتم التعاون مع جميع دول القارة.

وأشار إلى أنه يجب استغلال الفرص الموجودة فى القارة من أجل الاستثمار فى البنية التحتية، ويكون هناك تقدم، ويكون كذلك هناك مجتمع صديق لـ البيئة، بالإضافة إلى أن يكون هناك تحسين لـ مصادر الطاقة بالقارة.

ولفت إلى أن كينيا بذلت الكثير من الجهود مع الكثير من الدول، من أجل تحسين مصادر الطاقة، وتمني بحلول عام 2050 يكون هناك صناعات لا تخلق كربون.

وطالب من الجميع بالقارة أن يتعاون من أجل تحقيق الأفضل لـ القارة، وأن يكون هناك زيادة الاستثمار بين 40 لـ 60%، ويكون هناك تجارة أفريقيا، وأن نوحد الصفوف، ونلغي جميع الحدود بيننا، ونخلق إفريقيا منطقة حرة للتجارة.