فيفا يعتمد 110 ملايين دولار لبطولة كأس العالم للسيدات

أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم تمويله لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي ستقام في أستراليا ونيوزلندا أن هناك اعتمادات مالية تصل الي 110 مليون دولار أمريكي.

ويتنوع الإعتماد المالي ما بين جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولي بجانب أنه ولأول مرة على الإطلاق يتم تقديم جائزة مالية للاعبات.

وستحصل اللاعبات المشاركات في البطولة بحد أدني علي 30 ألف دولار بعد أن قرر الفيفا صرف بعض أموال الجائزة للأفراد بدلاً من الاتحادات الوطنية ، وهي أكثر من ضعف متوسط راتب للاعبات الذين يحصلون عليه مع انديتهم طبقاً لتقرير فيفا المعياري عام 2022.

كما سيحصل جميع أعضاء الفريق الفائز البالغ عددهم 23 عضوًا على 270 ألف دولار ، وهو جزء من مجموع جوائز إجمالي قدره 110 ملايين دولار بزيادة قدرها 300% عن ما تم رصده كإعتماد مالي للبطولة السابقة 2019.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قد تعهد في مؤتمر الفيفا ببأن المنظمين سيوجهون أموال الجوائز للاعبين ، وهي الأولى لبطولة السيدات ، التي تنطلق في 20 يوليو في أستراليا ونيوزيلندا.

