جمال بيومي : مصر استعادت علاقاتها الخارجية منذ تولى السيسي الرئاسة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر استعادت علاقاتها الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة.

وأضاف السفير جمال بيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،أن دبلوماسية الرئاسة كانت قد توقفت قبل نحو عشرين عاما قبل ثورة 2011.

لوساكا

وتابع: الرئيس السيسي أول رئيس مصري تطأ قدمه لوساكا، لافتا إلى أن دبلوماسية الرئاسة هي التي تعمق وتوسع العلاقات بين الدول.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، إفريقيا في وضع مظلوم، وأن هذه القارة الفقيرة ترسل أموالا إلى كبرى الدول على مستوى العالم أكثر مما تتلقى من أموال لأنها تدفع فاتورة ديونها ووارداتها أكثر مما تتلقى من استثمارات أو صادرات فالوضع مقلوب.