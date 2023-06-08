عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بيومي : مصر استعادت علاقاتها الخارجية منذ تولى السيسي الرئاسة

قمة الكوميسا
قمة الكوميسا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر استعادت علاقاتها الخارجية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة.

 وأضاف السفير جمال بيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،أن دبلوماسية الرئاسة كانت قد توقفت قبل نحو عشرين عاما قبل ثورة 2011.

لوساكا

وتابع: الرئيس السيسي أول رئيس مصري تطأ قدمه لوساكا، لافتا إلى أن دبلوماسية الرئاسة هي التي تعمق وتوسع العلاقات بين الدول.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، إفريقيا في وضع مظلوم، وأن هذه القارة الفقيرة ترسل أموالا إلى كبرى الدول على مستوى العالم أكثر مما تتلقى من أموال لأنها تدفع فاتورة ديونها ووارداتها أكثر مما تتلقى من استثمارات أو صادرات فالوضع مقلوب.

الإعلامي محمد موسى استثمارات إفريقيا الحدث اليوم السفير جمال بيومي جمال بيومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. كاف يكافئ حكم مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

تحذير عاجل من صندوق النقد الدولي للفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم

الزمالك اليوم.. صدمة بغرامة كهربا واستعادة طارق حامد وغموض موقف عمرو السيسي

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

وفاة أحمد إبراهيم لاعب منتخب مصر للكونغ فو

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

ترشيحاتنا

تامر أمين : هدف الوداد في الأهلي بذهاب نهائي أفريقيا سببه الحكم

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه

سفير بالخارجية الليبية : نحن ومصر من الأعضاء المهمين في الكوميسا

تدمير الدولار .. تحذيرات من انهيار | وضربة اقتصادية عالمية تفوق 2008

رئيس مجلس الأعمال بزامبيا: حجم التجارة بين دول الكوميسا 12.7 مليار دولار

هجمة صيفية عنيفة على محافظات الجمهورية مع سقوط أمطار متقطعة |ماذا يحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق العرض المسرحي لعبة وحدوتة لثقافة الطفل بالمنوفية

سر السوريين.. طريقة عمل شاورما دجاج مثل المطاعم

عاصفة وأمطار الآن.. اتبع هذه التعليمات للوقاية من المخاطر

سعر صادم .. شاهد| نظارة عمر كمال تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

أسلحة بيولوجية ونووية.. توقعات العارفة بابا فانجا تغير العالم في 2023

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ