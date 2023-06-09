الحكومة التركية تجني أرباحا بسبب الهواتف أكثر من Apple

أسعار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية آخذة في الارتفاع بشكل جنوني في جميع أنحاء العالم، أصبحت الأسعار تتضاعف كل بضعة أشهر.

منذ فترة كانت تكلفة الهواتف الذكية الفلاج شيب تتراوح بين 600-700 دولار ، ولكن الآن يمكن أن تكلف أكثر من 1000 دولار، والسبب الرئيسي أن هذه الأجهزة لم تعد مجرد وسيلة اتصال ولكنها مليئة بمميزات أخرى منها التصوير والكاميرات وإمكانيات الألعاب وتقنيات أخرى ترفع من ثمنها.

أغلى مكان تشتري منه iPhone

ولكن وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، الوضع في تركيا أسوأ من أي بلد أخرى، على مدار الثلاثين يومًا الماضية ، شهدت منتجات Apple في تركيا ثلاثة زيادات متتالية في الأسعار، لدرجة جعلت من تركيا أغلى دولة تبيع أجهزة آيفون في العالم.

غالبًا ما يُنظر إلى تركيا على أنها وجهة للإجازات الرخيصة ميسورة التكلفة، لكن الواقع بالنسبة للشعب التركي يحمي قصة مختلفة تمامًا. يكافح المواطن التركي لتلبية احتياجاته الأساسية مع تفاقم التدهور الاقتصادي، ارتفاع تكاليف المعيشة مع معدلات الضرائب المرتفعة، بالإضافة إلى أسعار المساكن والغذاء.

الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية من جراء الأزمة الاقتصادية في تركيا إلى جانب ارتفاع معدلات الضرائب وأسعار الصرف للدولار ، تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وآبل لم تكن استثناء. اضطرت شركة Apple ، التي تبيع منتجاتها في تركيا ، إلى تعديل أسعارها عدة مرات في غضون شهر واحد، لدرجة جعلت من هاتف iPhone 14 Pro Max بسعة تخزين 1 تيرابايت أن يصل إلى سعر قياسي وهو الآن أغلى iPhone في العالم إذا قمت بشرائه في تركيا.

تبلغ تكلفة iPhone 14 Pro Max مع مساحة تخزين 1 تيرابايت 1599 دولارًا في الولايات المتحدة، ولكن في تركيا ، السعر أكثر من الضعف ، ويباع بسعر 3273 دولار، ومع ذلك ، يذهب 1636 دولارًا فقط من هذا المبلغ لشركة Apple.

باقي تكلف هاتف آيفون 14 برو ماكس تذهب إلى الحكومة التركية كضرائب. تجمع الحكومة التركية عائدات ضرائب من الهواتف الذكية أكبر بكثير من الأرباح التي تحققها الشركة المصنعة من بيع وحداتها.