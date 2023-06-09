سيد فؤاد: الدول الاستعمارية كانت سببا فى تأخر ظهور السينما الأفريقية

قال سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن الدول الاستعمارية كانت سببا فى تأخر ظهور السينما الأفريقية.

وأضاف سيد فؤاد خلال حوارها مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، تأخير السينما الأفريقية واقتصار إنتاجها على المستعمر كان جزء من سياسة ليصور القارة السمراء على أنها ضعيفة.

ظهور السينما الأفريقية

وتابع رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ظهور السينما الأفريقية بدأ فى السنغال عام 1965.

وأكد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى وقت قصير بدأت السينما الأفريقية اثبات وجودها على المستوى العالمى.