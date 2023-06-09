أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين أهم محطة في حياتي .. ويحيي الفخراني "عالمي"

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم، أن المخرج الكبير يوسف شاهين كان أهم محطة وأهم مراحل حياته، حيث تعلمه منه الكثير وكل ما هو جديد في التمثيل.



وأضاف أحمد فؤاد سليم، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل ، على قناة سي بي سي ، أن يوسف شاهين كان يعرف قدرات الممثل "من عينيه"

وواصل:"يوسف شاهين كان صديق الممثلين ومعجون بالفن، وكان أهم مرحلة في حياتي وعلمني التمثيل من جديد".



وتحدث عن يحيى الفخراني، قائلا: إنه ممثل "عالمي" ويتميز بالصدق الفني، مضيفا :"تأثرت كثيرًا بشخصية والد أحمد المنسي فى مسلسل الاختيار".