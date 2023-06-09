القبض على شخص بحوزته مخدرات بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى –هاتف محمول) .

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .