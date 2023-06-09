مجلس النواب العراقي يصوت على 6 مواد من قانون الموازنة

صوّت مجلس النواب العراقي، في وقت متقدم من الجمعة، على 6 مواد من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، فيما تم رفع الجلسة بعد تأجيل عدد من المواد لإقرارها فيما بعد.

وبحسب وكالة شفق نيوز فإن مجلس النواب عقد جلسة برلمانية مخصصة فقط للتصويت على الموازنة الاتحادية الثلاثية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور (258) نائباً.

وأضافت الوكالة ان النواب صوتوا على تمرير (6) مواد فقط فيما تم تأجيل مادة وحذف أخرى من قانون الموازنة فيما تم رفع الجلسة الى اليوم الجمعة للتصويت على الفقرات المتبقية.

وكان مجلس النواب العراقي أقرّ، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.