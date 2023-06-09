الطقس اليوم| أجواء شديدة الحرارة بكافة الأنحاء وفرص الأمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وبحسب هيئة الأرصاد، تكون فرص الأمطار رعدية أحيانا خلال الطقس اليوم، على مناطق مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

️كما تنشط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس اليوم، يبقى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية. ويكون معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 32 درجة