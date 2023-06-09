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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسلحة نارية ومخدرات.. الأمن العام يشن حملات أمنية بأسوان

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دوائر (مراكز شرطة "كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- قسمى شرطة "أول وثان أسوان") .

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش– 2 طبنجة- 8 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 5 خزينة متنوعة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية" ).

كما تم ضبط (16) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 30 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (21 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية").

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (819) حكم قضائى متنوع و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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