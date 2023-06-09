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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1853 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الأمل مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 

أسفرت القافلة عن توقيع الكشف على 1853 مريضاً، وضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وجاء بيان القافلة: باطنة 345 ، أطفال 367 ، جراحة  220  
أنف وأذن 201 ، عظام  186
رمد 241 ؛ أسنان 138
نسا وتنظيم أسرة 155  
إجراء 351 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، 113 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

فحوصات لـ 146 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم.

تحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 24 قراراً  للعلاج على نفقة الدولة. 
من جانبه أكد وكيل الوزارة، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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مديرية الصحة بالمحافظة مبادرة الكشف المبكر قافلة علاجية قافلة طبية شريف مكين الدقهلية

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