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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تدريس مادة الصحة الإنجابية سيحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية

النائب الدكتور أحمد
النائب الدكتور أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة

قال النائب الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك إقبال كبير من السيدات الحوامل علي الولادة القيصرية نتيجة عدة أسباب منها تجنب آلام الولادة بالشكل الطبيعي، فضلا عن عدم وجود الوعى الكافي لها بأضرار القيصرية.

وأضاف “العرجاوي”، في تصريح لـ“صدى البلد”، إن توفير القابلات لمساعدة السيدات الحوامل ليس حلا جذريا لخفض معدلات الولادة القيصرية، لافتا إلى أن خطة زيادة نسب عمليات الولادة الطبيعية تتطلب الكثير من الإجراءات والجهود، سواء فيما يتعلق بالفريق الطبي أو بالسيدات.

التأهيل والتدريب للفرق الطبية 

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الفرق الطبية من الأطباء والتمريض، في حاجة ضرورية إلى التأهيل والتدريب، فضلا عن العمل على توافر كل المستلزمات اللازمة لعمليات الولادة الطبيعية، وذلك بجانب تفعيل المتابعة المستمرة للحالات خلال فترة الحمل.

واقترح عضو مجلس النواب، تدريس مادة الصحة الإنجابية بالمناهج التعليمية للمرحلة الثانوية؛ من أجل تعميق المفهوم الصحيح للولادة الطبيعية، ونشر الوعى بشكل مبكر، منوها بأهمية عمل وزارة الصحة على التثقيف الصحي للسيدات في الفترة الحالية.

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وأعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن إدراج تخصص القبالة في المناهج التعليمية لكليات التمريض وذلك لأول مرة، حيث قامت لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، بدراسة تخصص عام القبالة في جميع كليات التمريض، كما سيتم تسجيلهم في نقابة التمريض وتغيير مسمى النقابة إلى "نقابة التمريض والقبالة" أسوة بجميع مسميات النقابة بدول العالم.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات ستجعل مصر قادرة على حل مشاكل الولادة القيصرية ومضاعفاتها بالنسبة للأم والطفل، وذلك من خلال إعداد كوادر تمريضية في مجال القبالة أسوة بجميع دول العالم.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن تشكيل لجنة استشارية لإقرار جميع أنشطة القبالة بمصر، كما تم تشكيل مجلس علمي لزمالة القبالة أو البورد المصري للقبالة، بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة المصرية"، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

وكشفت نقيب التمريض، عن إطلاق جامعة الدول العربية لخطة استراتيجية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان"UNFBA" ومنظمة الصحة العالمية، لوضع الخطوط العريضة للخطة استرشادية للتمريض والقبالة على مستوى العالم العربي، وهو ما تمت مناقشته فى مؤتمر شرم الشيح الأخير بحضور نحو 20 دولة عربية، بهدف تفعيل دور القابلات في العالم العربي وخاصة مصر. 

القبالة وزارة الصحة الولادة القيصرية التمريض المناهج التعليمية الصحة الانجابية

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