حالات الولادة بينها.. اعرف هتعمل ايه لو عايز تأجل امتحانات الثانوية العامة

تفصلنا أيام عن امتحانات الثانوية العامة، والتي المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري، وتنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة بدأ الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون ويبحثون حول طرق تأجيل الامتحانات والحالات المباح بها ذلك والاجراءات والأورواق المطلوبة، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهت خطابًا إلى المديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية يوضح الحالات التي يمكن فيها تأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

امتحانات الثانوية العامة

الحالات المسموح لها بتأجيل الامتحانات

وبالنسبة للطلاب الذين يواجهون عذرًا يمنعهم من أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ويرغبون في تأجيلها إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية، حددت الوزارة حالات الأعذار القهرية التي تتيح للطالب تأجيل امتحانات الثانوية العامة الدور الأول إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية، والتي تشمل الآتي:

الطلاب العالقين خارج البلاد ويجب عليهم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد. حالات الوفاة من الدرجة الأولى (يجب على الطلاب تقدم أصل شهادة الوفاة). حالات الولادة ويجب على الطالبات تقدم شهادة المولود.

الإجراءات المطلوبة للتأجيل

في حالة حدوث عذر مرضي يمنع الطالب عن أداء الامتحان في الدور الأول يجب تقديم المستندات الدالة على العذر المرضى، والتي تشمل الآتي:

تقديم خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم. تقديم تقرير طبي من التأمين الصحى معتمد من اللجنة الطبية العامة التابع لها. تقديم صورة من رقم الجلوس. تقديم بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة موضح به المواد التي تغيب عنها الطالب بشرط أن يكون مختوم بختم رئيس اللجنة. تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي ستعرضها على إدارة شؤون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بـ وزارة التربية والتعليم.

مرض مفاجئ في الامتحان

وفي حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر تقديم المستندات التالية إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى ستقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وفيما يلي هذه المستندات:

تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب. إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة. محضر إثبات حالة. صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة مثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان. التماس من ولى أمر الطالب برغبته في التأجيل للدور الثاني بالدرجات الفعلية.

ويذكر أن آخر موعد لتلقي هذه المستندات أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة حتي يتسنى لوزارة التربية والتعليم اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني والحصول على الدرجات الفعلية.

الدكتور محمد عبدالعزيز

ومن جانبه قال الخبير التربوي، محمد عبدالعزيز، أن هناك حالات من الطلاب يعانون بعض الظروف القهرية التي يستحيل بها حضور الامتحان، لذلك تسمح لهم الدولة بتأجيل الامتحان بعد تقديم الأوراق والمستندات اللازمة، ومن بين هذه الحالات من هم بالخارج وليس في استطاعتهم النزول لأسباب قهربة كعالقين حيث يتم تقديم صورة من جواز السفر موضح بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه من ضمن المسموح لهم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، حالات الوفاة من الدرجة الأولى وحالات الولادة الأمراض الفجائية أو لاقدر الله الحوادث على أن تكون مثبتة رسمياً، متابعاً أن المستندات تقدم للإدارة التعليمية التابع لها الطالب في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.