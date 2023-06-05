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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتي التجارة والآداب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس  جامعة بنها اليوم الاثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والآداب رافقه خلالها الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب ووكلاء الكليتين ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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واطمأن رئيس جامعة بنها خلال الجولة على اللجان وحسن سير الإمتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.
وأشاد الدكتور جمال سوسه خلال جولته بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى التجارة والآداب ،  وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان ، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها. 
وأكد الدكتور جمال سوسة إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

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جامعة بنها الفصل الدراسي الثاني كليتي التجارة والآداب أعضاء هيئة التدريس الجهود المبذولة والتجهيزات

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