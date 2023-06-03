نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد سير الامتحانات بكليتي الآداب والعلوم

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل كليات الجامعة، وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها نائب رئيس الجامعة اليوم، السبت، لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الآداب، والعلوم، يرافقه الدكتور لطفى أبو سالم، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد أبو عرب، القائم بعمل عميد كلية الآداب، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور تامر سمير خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليتين طبقا للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بتجهيزات الكليتين لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

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