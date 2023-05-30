نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد الامتحانات بكلية الحقوق

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق .

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتور عصام حسنى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال جولته اطمأن نائب رئيس الجامعة على انتظام لجان الامتحانات ، وتواجد الملاحظين ومشرفي اللجان للرد على تساؤلات الطلاب وحل المشكلات إن وجدت.

وأكد الدكتور ناصرالجيزاوي أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.