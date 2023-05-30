عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث يتفقد الامتحانات بكلية الحقوق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق .

رئيس جامعة بنها يكرم فريق الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالقليوبية

تقديرا لجهوده.. مجلس جامعة بنها يكرم مراقب المالية

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتور عصام حسنى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وخلال جولته اطمأن نائب رئيس الجامعة على انتظام لجان الامتحانات ، وتواجد الملاحظين ومشرفي اللجان للرد على تساؤلات الطلاب وحل المشكلات إن وجدت.
وأكد الدكتور ناصرالجيزاوي أن الجولة تأتي في إطار  حرص الجامعة توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.

جامعة بنها شئون الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة بنها توافر كافة سبل الراحة والرعاية نائب رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يكرم فريق الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالقليوبية

تقديرا لجهوده.. مجلس جامعة بنها يكرم مراقب المالية

رئيس جامعة بنها يؤكد على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد سير الامتحانات بكلية هندسة بالعبور

ترشيحاتنا

الدولار يضرب بقوة.. مستوى قياسي لـ الليرة التركية أمام العملة الأمريكية

بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

عيد الأضحى 2023 .. موعد صيام العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات

اتهمته بالتحرش وادعى خطوبتها.. قضية الإعلامى المثير للجدل مع رانيا يوسف وحورية فرغلى

بفارق 5 درجات.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام طلائع الجيش في الدوري.. الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائن غريب مرعب ومخيف

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

فيديو

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ