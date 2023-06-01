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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تخصص 20 منحة دراسية مجانية لشباب محافظة سيناء

مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن موافقة مجلس الجامعة بتخصيص 20 منحة دراسية لشباب محافظة سيناء للحصول على درجة الماجستير مع الإعفاء الكامل للمصروفات والرسوم الدراسية.

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وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن إتاحة هذه المنح تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء سيناء والدور المجتمعى لجامعة بنها وما تقدمه لتخريج كوادر من شأنها المساهمة فى بناء الدولة المصرية ، وذلك فى ظل توجه الدولة نحو إتاحة التعليم للجميع ، مؤكدا علي أهمية التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية وشركاء التنمية فى مصر خاصة فى إقليم سيناء الحبيبة من أجل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، بهدف الاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.
من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المنح المقدمة لشباب الباحثين للحصول على الماجستير في تخصصات الطب البشري، والعلوم الهندسية والتكنولوجية ، والعلوم الزراعية والبيطرية ، والعلوم الأساسية ، والعلوم الإنسانية .
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الشروط الواجب توافرها  للحصول علي هذه المنح هي : أن يكون الطالب حاصلاً علي الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة من محافظات سيناء ومن المقيمين فيها إقامة دائمة ، وأن يكون تقدير التخرج للدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس أو البكالوريوس ) بتقدير جيد علي الأقل ، على أن تقدم الطلبات بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بمقر إدارة الجامعة ببنها.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها القليوبية محافظة سيناء المصروفات والرسوم الدراسية

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