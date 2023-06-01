لبحث سبل التعاون.. بنها الأهلية تستقبل وفدا من الجامعة الفرنسية بالقاهرة| صور

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، وفداً من الجامعة الفرنسية بالقاهرة برئاسة الدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الفرنسية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية ، والدكتورة ديما الحسينى نائب رئيس الجامعة الفرنسية ، والدكتور دومينيك ادولف نائب رئيس الجامعة الفرنسية ، ومشرفى البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية ، والقائم بعمل أمين عام الجامعة.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أن اللقاء ناقش بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية ، والجامعة الفرنسية بالقاهرة ، فضلا عن التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة.



فيما أعرب الوفد الفرنسي عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية ، مشيداً بما شاهده على الطبيعة من منشآت جامعة بنها الأهلية بالعبور والتى صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية ، وبما يتوافق مع معايير الجودة الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.



جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة في 4 كليات وهي (الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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