تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن أهم الإجراءات للتخلص من المعوقات أمام طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان.

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن منذ اليوم الأول للأزمة في السودان ووزير التربية يتابع متابعة دقيقة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية والطلاب المتواجدين في السودان ، ومن ثم أصدر الدكتور رضا حجازي عدة قرارات هامة بهذا الشأن.

وتابع شادي زلطة، أن من أهم هذه القرارات هي تأجيل امتحانات الثانوية العامة لطلاب البعثة التعليمية المصرية المتواجدين في السودان لحين استقرار الأوضاع.