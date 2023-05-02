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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

أرشيفية
أرشيفية

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن أهم الإجراءات للتخلص من المعوقات أمام طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان.

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حسم مصير الطلاب المصريين في السودان.. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم يوضح

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وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

وأضاف "شادي زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن منذ اليوم الأول للأزمة في السودان ووزير التربية يتابع متابعة دقيقة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية والطلاب المتواجدين في السودان ، ومن ثم أصدر الدكتور رضا حجازي عدة قرارات هامة بهذا الشأن.

 

وتابع شادي زلطة، أن من أهم هذه القرارات هي تأجيل امتحانات الثانوية العامة لطلاب البعثة التعليمية المصرية المتواجدين في السودان لحين استقرار الأوضاع.

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