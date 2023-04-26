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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسم مصير الطلاب المصريين في السودان.. المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم يوضح

شادي زلطة
شادي زلطة

‏قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أنه منذ اليوم الأول للأزمة السودانية كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم متابع لحظة بلحظة أوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان وكذلك الطلاب المصريين.

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ثانوية عامة ودبلومات فنية.. حسم مصير الطلاب المصريين في السودان| تأجيل وإعادة تسكين

وتابع شادي زلطة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن البعثة التعليمية تتكون من 151 مدرس وإداري يقدموا الخدمة التعليمية لحوالي 1060 طالب سوداني و35 طالب مصري من بينهم 21 طالبا من مرحلة الثانوية العامة ومع المتابعة الدقيقة واستمرار التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة كان هناك تقييم لكافة الإجراءات المتعلقة بالطلاب المصريين هناك والامتحانات أيضا خاصة الثانوية العامة وبناء علي ذلك وقع الدكتور رضا حجازي قرار اليوم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية.

 

الطلاب العائدين إلى مصر

 

ونوه شادي زلطة أن أيضا كان هناك بعض الإجراءات الأخرى التي وجه بها  الدكتور رضا حجازي للتسهيل على أبنائنا الطلاب وأن الطلاب العائدين من السودان إلى مصر يستطيعوا التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وتأدية الامتحانات الخاصة بنهاية العام  وهذا يخص طلاب الثانوية العامة وهناك أيضا قرار بالسماح للراغبين من الطلاب بتأجيل امتحاناتهم إلى الدور الثاني مع حصولهم على درجاتهم الكاملة.

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم الأزمة السودانية السودان الطلاب المصريين الدكتور رضا حجازي

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