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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في كندا

حرائق الغابات في كندا  على مدى الأسابيع الستة الماضية، انتشرت حرائق الغابات الهائلة في جميع أنحاء كندا ، مما تسبب في عمليات إجلاء جماعية و حرق أكثر من 3.3 مليون هكتار من الأراضي في ماريلاند أكبر من ولاية بالبلاد.

 

 

حرائق ودمار وأمطار.. ماذا يحدث في كندا؟ |شاهد

 

وبينما يمتد موسم حرائق الغابات في كندا عادة من مايو حتى أكتوبر، فإن مثل هذا الدمار في بداية الموسم نادراً ما يحدث.


فبعد شهر واحد، شهدت كندا أكثر مواسم حرائق الغابات تدميراً في التاريخ وأدت درجات الحرارة الشديدة والجفاف الناجم عن تغير المناخ إلى خلق حالة من الصدمة بحسب وسائل إعلام.

فيما لم تقتصر هذه الأزمة الكندية على مناطق الشمال، بل انتشر الدخان الناتج عن الحرائق عبر جزء كبير من الولايات المتحدة، مما أثر على جودة الهواء للملايين عبر الساحل الشرقي.

ولمتابعة المزيد حول ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا .. تابع الفيديو جراف التالي:

حرائق الغابات حرائق الغابات في كندا عمليات إجلاء جماعية حرق أكثر من 3 3 مليون هكتار من الأراضي ماريلاند أكبر من ولاية بالبلاد

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