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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة العالمية: مصر ضمن 10 دول الأقل وفيات بين الأمهات بعد الولادة

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها نجاح الدولة المصرية في خفض نسبة الوفيات بين الامهات لتحافظ علي مكانتها  ضمن ١٠ دول في خفض نسبة وفيات الأمهات بعد الولادة. 

وخلال جلسات مؤتمر افريقيا للدواء.، أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل الصحة العالمية في مصر بالتجربة المصرية متمثلة في حملة 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مؤكدة أن من أبرز عوامل نجاحها هو عدم تركيزها على النموذج الطبي فقط، وإنما أيضًا على صحة المرأة من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية مدعومة بمبادرات أخرى مثل "حياة كريمة" التي تؤمن سلامة المياه والغذاء والمسكن بالإضافة إلى الرعاية الصحية، فمصر أنشأت منظومة رعاية متكاملة.

 

 وقالت إن 80% من النساء يقدمون رعاية صحية صامتة في منازلهن وبالتالي صحتهن أساسية لضمان صحة أسرهن، واختتمت حديثها قائلة إن التنمية والتقدم الاقتصادي لن يتحققا إلا في مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة وخصوصًا صحة المرأة والفتيات

أسباب وفيات النساء؟

تموت النساء نتيجة مضاعفات تحدث أثناء فترتي الحمل والولادة وبعدهما. وتظهر معظم هذه المضاعفات أثناء فترة الحمل ويمكن الوقاية من معظمها أو علاجها. وقد تحدث مضاعفات أخرى قبل فترة الحمل ولكنها تزداد سوءاً أثناءها، خاصة حينما لا يتسنى توفير التدبير العلاجي لها في إطار رعاية المرأة. وتتمثل المضاعفات الرئيسية التي تتسبب فيما يقرب من 75 ٪ من جميع وفيات الأمهات فيما يلي (2):

  • النزيف الحاد (نزيف يحدث في الغالب بعد الولادة)؛
  • حالات العدوى (تحدث في العادة بعد الولادة)؛
  • ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (مقدمات الارتعاج والارتعاج).
  • المضاعفات الناجمة عن الوضع.
  • الإجهاض غير المأمون.

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