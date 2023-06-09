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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي في الدوري المصري

مباراة الاتحاد السكندري
مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي 41 نقطة، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 35 نقطة.

بدأ اللقاء بهجوم متبادل بين لاعبي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي ومحاولات جادة من قبل لاعبي الفريقين.

وقاد الثنائي مابولولو وأحمد عادل ميسي الجبهة اليسري لنادي الاتحاد السكندري من أجل تشكيل خطورة على دفاعات البنك الأهلي .

وسدد موسي دياورا لاعب البنك الأهلي فى الدقيقة 11 قذيفة صاروخية تمر الي جوار مرمي حارس الاتحاد السكندري .

وكرر أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري كرة لم يلحق بها مابولولو في الدقيقة 13 يبعدها مدافع البنك الأهلي.

واحتسب محمود ناجي حكم اللقاء فى الدقيقة 14 ضربة حرة لصالح عمار حمدى بعد عرقلته من جانب محمد فتحي لاعب البنك الأهلي.

وتصدى محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي كرة قوية سددها أحمد عادل ميسي فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء. 

وتصدي المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندري لانفراد من موسي دياورا لاعب البنك الأهلي فى الدقيقة 17 ونجح فى ابعادها الي خارج الملعب.

وأهدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري تسجيل هدف أول لزعيم الثغر بعدما تلقى تمريرة سحرية فى الدقيقة 19 وسددها رأسية بغرابة الي جوار مرمي محمد أبو جبل لتمر خارج الملعب .

وسدد في الدقيقة 20 محمود قاعود نجم البنك الأهلي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

وأرسل اسلام جابر لاعب البنك الأهلي تمريرة عرضية فى الدقيقة 22 نجح صبري رحيل نجم الاتحاد السكندري في ابعادها الي ضربة ركنية.

 وسدد محمد هلال لاعب البنك الأهلي فى الدقيقة 26 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

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الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

شهدت مجريات الشوط الثاني دفع زوران مدرب الاتحاد السكندري بالثنائي محمد محمود واسلام عبدالنعيم بدلا من محمود عبدالعزيز وناصر ناصر .

وأشهر محمود ناجي حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب البنك الأهلي أحمد بسيوني بعد عرقلته للاعب الاتحاد السكندري احمد عادل ميسي.

 ومرر عمار حمدى نجم الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 كرة طولية داخل منطقة الجزاء تصل إلي مابولولو ليسددها الي جوار مرمي المهدي سليمان حارس مرمى البنك الأهلي. 

وأشار فى الدقيقة 63 محمود ناجي حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندري عقب عرقلته للاعب البنك الأهلي.

والغي محمود ناجي حكم اللقاء هدفا أحرزه محمود السيد لاعب البنك الاهلي فى شباك الاتحاد السكندري بداعي التسلل فى الدقيقة 68. 

ودفع الصربي زوران مدرب الاتحاد السكندري بالثنائي ابراهيم حسن واوستن أموتو بديلا عن مابولولو وأحمد عادل ميسي بالدقيقة  69.

ولجأ بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي الي إجراء تغيير بنزول حمدى علاء فى الدقيقة 72 بدلا من موسي دياورا. 

وأنقذ محمد أبو جبل حارس مرمي البنك الأهلي فى الدقيقة 75 بعدما سدد عمار حمدي نجم الاتحاد السكندري كرة تصطدم بأقدام مدافعي البنك الأهلي وترتد الي محمد محمود الذي سدد الكرة ضعيفة ويمسكها الحارس الدولي بيده.

ودفع بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي في الدقيقة 77 بالمهاجم باسم مرسي بديلا عن اسلام جابر. 

وحصل محمد فارس لاعب الاتحاد السكندري على البطاقة الصفراء عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب البنك الأهلي والاعتراض على قرار حكم اللقاء.

 

 

 

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