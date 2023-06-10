فصل التيار الكهربائي السبت عن 15 منطقة بأحياء مدينة العريش

قررت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، فصل التيار الكهربائي عن 15 منطقة رئيسية باحياء مدينة العريش محافظة شمال سيناء، اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ م ، لمدة 5 ساعات ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا .، للقيام بأعمال الصيانة الكاملة للمولدات في هذه المناطق.





٣ مناطق:

حيثث تشمل المناطق التي سيتم فيها أعمال الصيانة ٣ مناطق تتبع العاصمة العريش مايلي :

_ ٥ مناطق شرق العاصمة وهي :

أبي صقل - غرناطة- المدينة الشبابية- منطقة آل ياسر-

طريق المطار .

_ ٦ مناطق شمال العاصمة وهي :

منطقة القوي العاملة-ساحل البحر حتي الخلفاء الراشدين- كرم أبو نجيلة-بركة حليمه __خلف مستشفي العريش العام .

_ ٤ مناطق وسط العاصمة :

منطقة مسجد النصر- - منطقة قسم ثان العريش- شارع القاهرة- الساحة الشعبية .