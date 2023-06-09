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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف سيناء تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بمساجد سيناء

ختام فعاليات الأسبوع
ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بمساجد سيناء

اختتمت مديرية أوقاف شمال سيناء، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافي بمساجد  مدن المحافظة،  وذلك بمسجد عمرو بن العاص بحى المساعيد، إدارة أوقاف غرب العريش ، والذى استمر  لمدة أربعة أيام تحت عنوان: " الحج مدرسة أخلاقية" بمشاركة ‏نخبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة غرب العريش ، وكبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، 

 

قيم سامية


 وقد أكد المشايخ، أن جميع العبادات تحمل في مضامينها قيمًا أخلاقية سامية، ذلك لأن الإسلام قد ربطها جميعها بمكارم الأخلاق، فما من عبادة في الإسلام إلا ولها أثر يظهر على سلوك الفرد في السمو الأخلاقي، بل إن هذا الأثر يتعدى الفرد إلى المجتمع.

 وأكد العلماء، أن الحج مدرسة لتعليم الفضائل والأخلاق الإسلامية، وتهذيب السلوك الإنساني القويم؛ والتحلي بمكارم الأخلاق من الإيثار لا الأثرة والاستغناء والتعفف لا السؤال والابتذال، وأن يوسع على نفسه وعلى أهله وعلى الفقراء والمحتاجين لا أن يكون بخيلًا شحيحًا.

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