اضربه في منطقة حساسة.. عمرو أديب يسخر من إرشادات مواجهة سمك القرش

سخر الإعلامي عمرو أديب، من النصائح التي ينشرها البعض لمواجهة القروش، وذلك بعد حادث مقتل سائح روسي.

وقال أديب خلال برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”،:" ما أظنش إنك في طريقة للتعامل مع القرش، لا بص له في عينه، ولا اضربه في مناخيره ولا خياشيمه، ولا اضربه في مناطقه الحساسة، أنا معرفش منطقة القرش الحساسة بتبقى عاملة إزاي، أنا ما أظنش إن ينفع أي حد يعمل الحوارات دي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن السلوك الطبيعي لسمكة القرش هي الهروب عند رؤية الإنسان إذ يخاف البشر، موضحًا أن تعليمات مواجهة القرش تنجح في الحد من هجومه على البشر.

ونوه إلي أن قد يختلط الأمر على القرش، ويهاجم الإنسان خاصة عند السباحة على سطح المياه على اعتبار أنه كلب بحر، مشيرًا إلى أن 80% من حوادث القرش نتيجة خطأه في تحديد فريسته.