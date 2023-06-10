علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنه أحمد .. صور

احتفل الفنان الكبير علي الحجار بعقد قران ابنه الفنان الشاب أحمد، فى حفل أقتصر على الاهل والاصدقاء .

وكان أحيا الفنان على الحجار أ، حفلا غنائيا كامل العدد على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

وقدم على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها :" مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار اعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات تنظمها ساقية الصاوى على مسارحها.

على الحجار ورامز جلال:

وأعلن المطرب على الحجار أنه وقع ضحية الفنان رامز جلال، وقال على الحجار، في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، الذي تقدمه هبة حسب، على راديو إنرجي 92.1: «أنا اتورطت ورطة كبيرة جدًا، بالموقف اللي حصل معايا من رامز جلال وقيامه بالمقلب».

وأضاف على الحجار: «ابنتي من محبي رامز جلال ومتابعته وبيكون معانا على الفطار كل يوم، بنتي مستنية تشوفني جدًا، للأسف هي مش حاسة إن في إهانة حصلت ليا بالموقف ده".

وأكمل: «الغريب أن رامز في مقدمته التي يبدأ بها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في برنامجه»