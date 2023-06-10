عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سباق ميكروباصات.. الأمن يضبط سائقين عرضا حياة المواطنين للخطر

ارشيفية
ارشيفية

بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك"، ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي سائقين كانا يسيران برعونة بشوارع العاصمة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تدول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير سيارتى أجرة "ميكروباص - مينى باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة ، أمكن ضبط السيارتين وقائديهما .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب ، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير المينى باص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة امن القاهرة أولوية المرور سباق موقع فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخطأ في حقه وأنصفه أمام الجميع.. قصة اعتذار مدير مطعم لـ "ويتر" تشعل السوشيال الميديا

مفاجأة من "كاف" لـ حكم مباراة الأهلي والوداد

مفاجأة كبرى حول غرامة كهربا لنادي الزمالك قبل نهائى إفريقيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة الكبرى والمحافظات | فيديو

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

السعودية تلجأ لتطبيق إجراء جديد لرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس الثلاثاء

بسبب نقص الريال السعودي.. 3 عملات عربية متاحة أمام الحجاج|فيديو

موضوعات متعلقة

3 طعنات.. شاب يتخلص من والده ويلقيه من الطابق الثامن بالسيدة زينب

كشف لغز العثور على أجزاء آدمية داخل صندوق قمامة بحدائق المعادي

العثور على 2 مليون قطعة من الألعاب النارية بحدائق القبة

القبض على شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ضبط تاجر بالقاهرة لإدارته مطبعة بدون ترخيص

فلوس بالكوم.. ضبط 6 متسولين في حملة استهدفت 4 مناطق بالقاهرة والجيزة

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

ضبط الجناة.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة خطف تاجر سيارات بمنشية ناصر

ترشيحاتنا

"عاملوا الطلاب كويس" .. توصيات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على حالة المرور والتحويلات والطرق البديلة بالقاهرة

حقيقة ارتباط أمير المصرى بـ أسماء جلال.. الفنان يجيب بصراحة

بحضور 3 وزراء .. احتفالية في مطار القاهرة اليوم بتوديع أول أفواج الحجاج

هشام آمنة: حل 110 ألف شكوى بنسبة 97,5%منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما

إصابة أم منشطات.. الخروج من قائمة المنتخب صداع في رأس محمد هلال

خطر الإصابة بنوبة قلبية يزداد في هذا اليوم من الأسبوع| دراسة صادمة

بمجموع 35%.. عائلة هندية تحتفل بنتيجة ابنها في الثانوية العامة وتكرمه|شاهد

فيديو

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

3 تحديات تواجه الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد.. ونادي سعودي يطلب نجم الفريق

بحضور مني الشاذلي.. رقص وفرحة خيري رمضان بزفاف ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ