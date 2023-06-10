سباق ميكروباصات.. الأمن يضبط سائقين عرضا حياة المواطنين للخطر

بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك"، ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي سائقين كانا يسيران برعونة بشوارع العاصمة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تدول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير سيارتى أجرة "ميكروباص - مينى باص" برعونة ومطاردتهما لبعضهما البعض بسبب خلافات حول أولوية المرور معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بمنطقة بدر بالقاهرة ، أمكن ضبط السيارتين وقائديهما .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب ، وتبين عدم حمل قائد السيارة الميكروباص رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير المينى باص ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.