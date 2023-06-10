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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليار دولار حجم مبيعات المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال أسبوع

صدى البلد

 بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

بحسب وسائل إعلام، فإن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، ملياراً، و 54 مليوناً، و 121 الفاً، و159 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين، و824 الفاً، و 231 دولاراً، منخفضا بنسبة 17% عما سجل الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 254 مليوناً، و 102 الف، و 314 دولاراً .

وأشارت وكالة شفق نيوز إلي ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كانت ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 234 مليوناً، و 785 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 184 مليوناً و60 الفاً و577 دولاراً.

كما اشارت الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي 957 ا، و831 الفاً، و159 دولاراً، بنسبة ارتفاع بلغت 81% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 180 مليوناً و 90 الف دولار .

المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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