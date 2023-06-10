«سيدا»: القرارات الأخيرة لـ«تنظيم الكهرباء» تاريخية وتعزز الاستثمار في الطاقة الجديدة

أصدر مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة المستدامة "سيدا"، بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن تقديره لقرارات مجلس إدارة مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة في تاريخ 8 يونيو 2023، التي وصفها بالتاريخية وترسخ للحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بوجه عام، والطاقة الشمسية بشكل خاص.

وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية "سيدا" إنه لطالما انتظرنا هذا اليوم الذي تصدر فيه هذه القرارات، التي تأتي تنفيذًا وتفعيلًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار لدعم دور القطاع الخاص في الاستثمار والمنافسة، واستجابة لمطالب "سيدا" وشركات ومستثمري الطاقة المتجددة في مصر.

وأضاف "البيان"، أن قرار مرفق الكهرباء بالموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء، لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص، وعدم التمييز بينهما، يحقق مبدأ الحياد التنافسي، ويشجع مستثمري وشركات الطاقة الجديدة والمتجددة على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة، ويأتي تماشيا مع توجهات الدولة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر.

وعقد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، عقد اجتماعا للنظر في طلبات التراخيص للقطاع الخاص، وأعلن المجلس عدد من القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجع الاستثمار والقطاع الخاص، وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومنها الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

من جانبه، قال المهندس وائل مدكور، أمين صندوق جمعية سيدا، إن تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص، من القرارات المشجعة للاستثمار ويساهم في الحد من الروتين وزيادة وتيرة المشروعات.

وأشاد المهندس روماني حكيم، سكرتير عام جمعية سيدا، بإقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكافة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس (القائمة أو المقرر إنشاؤها) والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

ووصف القرار بالصائب، ويأتي استجابة لمطالب الجمعية ومستثمري وشركات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يسهم في دفع عجلة مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل في هذه الصناعة المهمة.

وأشاد المهندس فيصل عيسى، نائب رئيس جمعية سيدا، باستجابة المرفق لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المهندس أيمن هيبة، أنه يتبقى إصدار حزمة حوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية، حيث أن معظم القرارات والإجراءات القائمة تشجع على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وهو أمر جيد، لكن تشجيع استخدام الطاقة المتجددة يسهم بشكل أفضل في زيادة الاستثمارات في هذه الصناعة، مما يخلق فرص عمل مستدامة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أنه من الحوافز المشجعة لاستخدام الطاقة المتجددة، نظام الكوتة والإعفاء الضريبي لمستخدمي الطاقة المتجددة، وإعفاء مستلزمات ومكونات الطاقة الشمسية والمتجددة من ضريبة القيمة المضافة.

ووافق مجلس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كذلك على تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، فضلًا عن إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكافة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس (القائمة أو المقرر إنشاؤها) والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات، إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر، الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).

