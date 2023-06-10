رقم قياسي.. طفرة في قطاع البترول بمصر ومكاسب بمليارات الدولارات |ما القصة

نجح قطاع البترول في تحقيق طفرة كبيرة خلال 9 سنوات في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البترول والغاز مشروعات منفذة وجارية، باستثمارات بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه.

قطاع البترول والغاز الطبيعي

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 وصلت إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، مشيرة إلى إنجازات قطاع البترول خلال آخر 9 سنوات تعود بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.

وذكرت الوزارة، أن عام 2018-2019 شهد عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ حوالي 631 مليون دولار، واستمر في الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021-2022 إلى حوالي 5.1 مليار دولار.

وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021-2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016-2017.

ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018-2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالي 25% عام 2019-2020، وكذلك القيام بالكثير من المشروعات وتضمنت تنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام، وتكرير البترول وتصنيعه، والبتروكيماويات، وخطوط أنابيب البترول والغاز، ومستودعات تخزين البترول، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

إنجازات مصر بقطاع البترول

من جانبه قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، أن صادرات مصر من البترول بلغت 18 مليار دولار وقد يصل في نهاية عام 2023 إلى مبلغ 22 مليار دولار، بعدما حقق في العام الماضي 13 مليار دولار صادرات وهو ما يؤكد أن مصر لديها طفرة في النمو في مجال الصادرات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي بما يعادل من 40 إلى 45 ٪ زيادة عن العام الماضي

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر حققت تطور كبير نتيجة اكتشاف حقول جديدة للغاز الطبيعي، وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقريبا 4 مليار دولار وزادت العام الحالي إلى 22 مليار دولار، بزيادة 150 ٪ عن العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر حققت إنجازات كبيرة في العوائد البترولية.

وتابع: وتستطيع مصر القفز بالصادرات عن الواردات، وتحقيق نمو تجاري بشكل إيجابي في الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن تحقيق زيادات في البترول ومشتقاته يمثل مشاركة في المراحل المتقدمة من مشتقات البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أن إيجاد صناعات مبتكرة وقوية كالبترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما من هذه المواد الخام نستطيع تصديرها إلى الخارج بما يحقق 25 مليار دولار زيادة.

وبلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعي و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز، الذى يتم إنتاجه من مصافي التكرير،

زارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21 /2022 مقارنة بعام 2015 /2016.