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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة .. مانشستر سيتي يهدد وإنتر يسيطر في نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي - إنتر
مانشستر سيتي - إنتر

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.

فريق إنتر سيطر على أحداث المباراة في بدايتها رغم تهديد مانشستر سيتي لمرمى أونانا.

وفي الدقيقة الخامسة، كاد برناردو سيلفا أن يسجل لـ مانشستر سيتي، عندما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنتر.

وفي الدقيقة 27، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص المباراة، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لينفرد بمرمى إنتر، لكن أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 29، سدد كيفن دي بروين الكرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا بسهولة.

تشكيل مانشستر سيتي

 

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبين ستونز

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - مارسيلو برزوفيتش - نيكولو باريلا -  هاكان تشالهان أوجلو - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

وتأهل فريق إنتر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على جاره وغريمه ميلان في دور نصف النهائي.

وسبق لفريق إنتر التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، آخرها عام 2010 بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويبحث مانشستر سيتي عن التتويج الأول له ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر النهائي قبل عامين أمام تشيلسي.

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