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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيفية الحصول على منح للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

منح طلابية
منح طلابية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم.

أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه  للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى كما يلى :

Master’s Degree

Material Science Innovation

Science

Pharmacy

Engineering

Doctoral Degree

Science

Pharmacy

Engineering

الأعلى للجامعات الخاصة يوضح موعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت أنه على المرشحين القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المانحة قبل استيفاء طلبات الترشيح ثم استيفاءها بعد الإطلاع على شروط المنحة والأوراق المطلوبة والموعد النهائى للتقديم وذلك عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code الموضح وإرسالها مباشرة إلى الجامعات والمعاهد التايلاندية المانحة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم فى اختيار المرشحين وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع).

وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة. وذلك قبل انتهاء موعد التقديم بأسبوع لكل برنامج حتى يتم موافاة وزارة التعاون الدولى بالبيانات وأسماء المنح التى تم اختيارها.
وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى
https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U6369dcbf762a8/home/Thailand%20Scholarship%202023

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

بينما أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان.

وأوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الإثنين 22 مايو2023 على [email protected]

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00152.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

كما أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 (مائة) منحة دراسية لمواطنى الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة با لجامعات فى كازاخستان، بينما أخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022.

ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1680100250/broshyura—2023-angliyskiy-yazyk.pdf
وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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