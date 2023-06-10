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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات الخاصة يوضح موعد إعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

أكد الدكتور مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم عقد اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة من أجل مناقشة الموضوعات التي تتعلق بتنسيق القبول بالكليات وكذلك المقترحات التي تخص ضوابط وقواعد تحويلات الطلاب الدراسين في الجامعات السودانية.
 

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وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد عقب الإعلان عن تشكيل المجلس والذي سيدرا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول لطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 .
 

وأكد أنه سيتم الإعلان عن الحدود الدنيا عقب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 ودراسة الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للجامعات الخاصة والأهلية.

 

وكان صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء الماضي الموافق 6 يونيو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب

 

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