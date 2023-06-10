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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل الحصول على منح للماجستير خارج مصر

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 
 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير  لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة.
 

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واشارت إلى أن عدد المرشحين: 2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

- الحصول على شهادة جامعية
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة
- توافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمل
- لايتجاوز المرشح 45 عامًا

بينما آخر موعد للتقدم  5 يوليو 2023 والمستندات المطلوبة:

- نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس
- بيان بدرجات البكالوريوس وشهادة IELTSأو TOE Fl
- خطاب توصية باللغة الانجليزية موقع ومعتمد موجه للسفارة.
- أصل + 2 نسخة من استمارة الترشيح بعد طباعتها واستيفائها على أن تكون معتمدة من وزارتنا  بخاتم شعار الجمهورية على الرابط التالى:

استيفاء نموذج طلب الاشتراك أون لاين على الرابط 

استيفاء التقرير الطبى صورة من جواز السفر سارى العمل

واوضحت أنه بعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها  صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى هذا الرابط 

 

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
 

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