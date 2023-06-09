تفاصيل الحصول على فرصة للدراسة في اليابان

أعلنت قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعلان سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد القيام بتقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 ، وذلك لطلاب البحوث المصريين من خريجى الجامعات الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان وسوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى إرسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد 21 مايو 2023 على

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع

الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00151.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الاتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

وأوضحت أن أخر موعد للتقدم :30 يونيو2023 للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.