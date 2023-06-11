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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يؤكد: لدينا 9 ملايين ضيف على أرض مصر.. وترامب يتعهد بمواصلة الترشح ويتهم بايدن بتلقي أموال من الصين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

خروج قطار شحن عن مساره قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا
الرئيس التونسي يرفض أن تكون بلاده "حارس حدود" لأوروبا
أمريكا تتهم الصين بإدارة منشأة تجسس في كوبا منذ أعوام
تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع 23
ماكرون يحذّر إيران من عواقب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة
محمد بن زايد يصل إلى تركيا في زيارة عمل
الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقال "تحدثت إليكم المرة الماضية وقلت إننا نحاول أن نخفف من آثار الأزمة التي مر عليها أكثر من 3 سنوات، منها سنتان ضربت العالم فيهما أزمة وباء (كوفيد-19) مما كان له أثر كبير على الاقتصاد العالمي وعلى مصر، إلا أننا صمدنا بفضل الله - سبحانه وتعالى - وبفضل الإصلاحات التي قمنا بها اعتبارا من 2016".

وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بالأزمة السودانية، معربا عن أمله في استقرار الأمور بالسودان في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، موضحا أن التدخل في شؤونها الداخلية له تأثير سلبي على استقرار الدول، مؤكدا أن دائما ما يكون موقف مصر ثابتا سواء فيما يخص ليبيا أو السودان. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الضيوف في مصر، حوالي 9 ملايين ضيف موجودون في مصر، مؤكدا أن كل دولة ستواجه عدم استقرار واضطرابات ستكون مصر أمنا وأمانا للمصريين وللنازحين أو اللاجئين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن بلاده ترفض أن تصبح "حارس حدود" للدول الأخرى، وذلك قبيل زيارة من المقرر أن يجريها قادة أوربيون متخوفون من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت "الأنباء" أن الآلاف من الإسرائيليين، خرجوا للتظاهر ضد الحكومة وخطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها، بذريعة الإصلاح القضائي. وشارك الآلاف في المظاهرة الرئيسية في ميدان كابلان بتل أبيب، لكن بنسب أقل من الأسابيع الماضية منذ بدء المظاهرت، ونددوا بخطة التعديلات القضائية وسياسة الحكومة.

وقالت "القبس" إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وصل أمس السبت، إلى تركيا في زيارة عمل لتركيا يبحث خلالها "تعزيز العلاقات الإستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين".

وأشارت "الراي" إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لـتأدية فريضة الحج للعام 1444 هجري على نفقته، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

دوليًا، قالت "الوطن" إن  15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها في منطقة "بليجورود" في جنوب روسيا، والمتاخمة للحدود الأوكرانية، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، اتهمت الصين بأنها "تدير منذ سنوات" منشأة تجسس في كوبا، وقالت إن بكين "أدخلت تطويرات على المنشأة في العام 2019". وقال مسؤول أمريكي إن الاستخبارات الصينية "موجودة في كوبا، وأن هذا موثق في سجل الاستخبارات الأمريكية جيداً".

وقالت "الجريدة" إن  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال إن توجيه الاتهامات إليه بعدة قضايا لن يثنيه عن الترشح للرئاسة، كما لن يؤثر على حظوظه في الفوز، موجها التهم للرئيس جو بايدن بأنه تلقى أموالا من الصين. واتهم ترامب، الرئيس جو بايدن، بأنه يخطط لسجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن بايدن يمتلك وثائق سرية يحتفظ بها منذ كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال إن بايدن يحتفظ بـ1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية، وقد تسلم أموالا من الصين للاحتفاظ بوثائق سرية.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إنه يحذر ، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، من عواقب تزويد بلاده روسيا بالطائرات المسيرة والتي تستخدمها موسكو في حربها ضد أوكرانيا. ودعا ماكرون، رئيسي، خلال اتصال هاتفي، إلى أن تنهي بلاده بشكل "فوري" دعمها لروسيا في الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أورده بيان للإليزيه.

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